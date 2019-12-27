تطور جديد بشأن انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، عن تطور جديد بشأن انتقال مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير، قد أكدت أن إبراهيموفيتش أبلغ إدارة نادي ميلان الإيطالي، أمس الخميس، بموافقته على العودة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن إبراهيموفيتش سيتم تقديمه للجماهير في ملعب “سان سيرو” خلال مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش قد يجلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة ميلان ضد سامبدوريا.

وأوضحت أن إبراهيموفيتش لن يكون جاهزًا على المستوى البدني لبدء أي مباراة مع ميلان، قبل 15 يناير المقبل، موعد مواجهة الروسونيري مع سبال في دور الـ 16 ضمن منافسات كأس إيطاليا.

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