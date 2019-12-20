تطور جديد قد يقود الهلال لضم هدفه بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي الهلال إعجابه بضم أحد نجوم الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن رتب المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال أولوياته من حيث الصفقات المراد ضمها في يناير للأزرق.

وكان الهلال وضع أنظاره مؤخرًا على ضم المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب نادي الشباب، وذلك بعد أن تألق بشكل مُلفت للأنظار مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24.

وقالت تقارير إخبارية: إن نادي الهلال توصل لاتفاق مع إدارة الشباب على ضم عبدالله الحمدان للأزرق، مقابل انتقال المدافع متعب المفرج لاعب الهلال إلى الشباب.

وقيل: إن الهلال على استعداد لتقديم عرض مالي قيمته تتخطى الـ25 مليون ريال، للتعاقد مع عبدالله الحمدان من الشباب.

وخلال تصريحات إعلامية سابقة قال الحمدان: أشعر بالراحة مع الشباب، ولن أترك الفريق وأرحل.

من ناحية أخرى، تسببت خسارة الفريق الهلالي من نادي فلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية، في فتح أعين الأزرق بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على التعاقد مع اللاعب البرازيلي مايكل ريتشارد دي أوليفيرا جناح وصانع ألعاب نادي جوياس البرازيلي في يناير المقبل، من أجل تدعيم مركز الجناح وصانع اللعب.

وظهر البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو بأداء متذبذب أمام فلامنغو؛ مما جعل الهلال يفكر في ضم دي أوليفيرا.

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