تطور مُفاجئ يُهدد الهلال وموسم الدوري السعودي معًا

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام مشكلة حقيقية، وهي ضغط المباريات في البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة، بجانب وجود تهديد يُلاحق المدة المقرر فيها إنهاء بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

وكشف الإعلامي وليد الفراج في برنامجه ” الدوري مع وليد” كواليس الأزمة للهلال وللدوري السعودي قائلًا: لجنة المسابقات اجتمعت مع كل الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا واجتمعت أيضًا مع الهلال لبحث مباريات الفريق في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الفراج: المشكلة أن الدوري السعودي يجب أن ينتهي يوم 29 مايو المقبل وإذا اتبع الهلال هذا المنطق هذا معناه أن الهلال سيلعب كل 16 ساعة ونصف مباراة، ومن أجل حل الأزمة سيكون هناك اقتراح بتمديد موسم الدوري السعودي لمدة عشرة أيام وأيضًا هذا الاقتراح قد يكون مرفوضًا.

وتابع الفراج: الحل قد يكون في ضغط الهلال بمباراة كل ثلاثة أيام من أجل إنهاء الموسم في موعده وأيضًا هذه مشكلة لفريق الهلال، لا أعرف كيف ستُحل هذه الأزمة حقيقة، خاصة أن الأنشطة الرياضية ستتوقف بداية من 19 رمضان المقبل ولمدة عشرة أيام ثم تعود وتلعب بداية من سادس أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نادي العدالة غدًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم سيواجه الأهلي في السابع من يناير، ثم مواجهة الوحدة يوم 11 يناير، ثم مواجهة الفيصلي يوم 20 يناير وكل ذلك خلال 10 أيام.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، يحتل الأزرق حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن تعادل مع نادي الحزم بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.

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