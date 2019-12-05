تطوير لقاح ضد الحساسية من الفول السوداني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طور باحثون أستراليون، لقاحًا ضد حساسية الفول السوداني، يمكن أن يوفر الإغاثة التي طال انتظارها لملايين الأشخاص.

وقالت الباحثة من جامعة جنوب أستراليا، بريثي إلدي، إن حساسية الفول السوداني عبء كبير يؤثر على ملايين الأشخاص طوال حياتهم، ففي أستراليا وحدها، يعاني نحو 750 ألف شخص من حساسية الفول السوداني.

يقوم الباحثون بضبط اللقاح لخداع الجسم حتى لا يتفاعل مع الفول السوداني، بحيث يتوقف عن إنتاج تلك الجزيئات المسؤولة عن رد الفعل التحسسي.

أثبتت التجارب المبكرة أن اللقاح يعمل، لكن الباحثين ما زالوا ينتظرون بدء التجارب السريرية.

ويأمل العلماء أنه في حالة نجاح اللقاح، فإن ذلك سيؤدي إلى تحصينات أخرى تساعد على العلاج تجاه أنواع الحساسة المختلفة تجاه الغذاء.

يمكن أن تكون أعراض حساسية الفول السوداني مهددة للحياة، فبالنسبة إلى بعض الأشخاص المصابين بحساسية الفول السوداني، يمكن أن تسبب كميات ضئيلة من الفول السوداني ردود فعل خطيرة.

وتحدث الاستجابة التحسُّسية للفول السوداني عادةً خلال دقائق بعد أكل الفول السوداني، وتشمل الأعراض سيلان الأنف، احمرار وتورم الجلد، مشكلات في الهضم، تشنجات في المعدة، حكة شديدة، ضيق التنفس، أو تورم الحلق الذي يجعل التنفس صعبًا، هبوطاً حاداً في الضغط، نبض سريع، فقدان الوعي، وقد تؤدي هذه الحساسية إلى الموت في حال عدم الانتباه إلى المكونات الموجودة في أي نوع من أنوع الطعام، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.