تعاون مغربي إسباني ينتهي بتفكيك خلية داعشية

المواطن - متابعة

نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب بالتنسيق مع الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، في تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش وحاملة لمشاريع إرهابية تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة، قرب إقليم الناظور ومدريد.

وأسفر التعاون الأمني المشترك بين المغرب وإسبانيا عن إيقاف ثلاثة عناصر بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية- العراقية، تزامناً مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب التحريات الأولية، انخرط أعضاء الخلية في حملات تروج وتشيد بأعمال داعش الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقامًا لمصرع الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي.

وأكدت التحريات أن عناصر الخلية كانوا يعقدون اجتماعات لتتبع الأوضاع الراهنة بالساحة السورية- العراقية، وكذا التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية استجابة للدعوات المتكررة لقادة داعش التي تستهدف مختلف دول العالم، حيث انتهت العملية بحجز أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف.