تعذر سفر القادسية يؤجل مباراته مع الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة الباطن والقادسية والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة (17) من دوري الأمير محمد بن سلمان الأندية الدرجة الأولى، بسبب الأحوال الجوية.

وتقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 من شهر يناير المقبل، الساعة 3:20 عصراً، وذلك بسبب عدم تمكن فريق القادسية من السفر إلى حفر الباطن بسبب ظروف الطيران والأحوال الجوية.

يذكر أن القادسية يتصدر دوري ‫الأمير محمد بن سلمان‬⁩ للدرجة الأولى برصيد ٣٠ نقطة فيما يحل الباطن في المركز الثالث برصيد ٢٨ نقطة.