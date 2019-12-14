تعرف على أهم الفعاليات في #المملكة اليوم

المواطن - الرياض

نشرت قناة فعاليات والتي تعد إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك، أوضحت من خلاله أهم الفعاليات في مختلف مناطق المملكة اليوم السبت.

ومن أهم تلك الفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي ينظمه نادي الإبل في الرياض في رماح والصياهد الجنوبية.

كذلك تشهد الجوف عرض مسرحية قيود من ذهب بالمركز الحضاري في القريات، كما ينظم معهد ثقف دورة المهارات الخمس لمذيع الإذاعة بالرياض.

كما سينطلق المعرض السعودي الدولي للبناء والتصاميم الداخلي في مركز معارض الظهران الدولي.