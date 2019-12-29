تعرف على الهاتف الأشهر في روسيا

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احتل هاتف سامسونج جالاكسي A50 Samsung Galaxy A50، المرتبة الأولى لمبيعات عام 2019، وفقًا لمجموعة إم فيديو وإلدارادو، وهي شركة متخصصة في بيع المنتجات الإلكترونية.

وأضافت الشركة أن 8 من أصل 10 هواتف تم بيعها تعود إلى شركات سامسونج وأبل وهواوي وشاومي وأونور، حيث إن هذه الشركات تتمتع بشعبية كبيرة في روسيا.

مواصفات الهواتف المفضلة عند الروسيين:

وبحسب موقع سبوتنيك بالعربي، فإن الروس يحبون الهواتف التي تتيح للمستخدم وضع بطاقتي هاتف SIM والتي تتيح استخدام تقنية 4G للإنترنت، والتي تمتلك ذاكرة تزيد عن 125 جيجا بايت وحجم شاشة يزيد عن 6 بوصات، وبالإضافة إلى ذلك زاد الطلب على الهواتف التي تمتلك كاميرات مدمجة تصل دقتها 16 ميجا بيكسل.

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