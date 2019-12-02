تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم الاثنين
أمطار رعدية وغبار في عدة مناطق

تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم الاثنين

2019/12/02
الساعة 8:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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