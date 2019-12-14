تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم السبت

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق اليوم السبت.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف والعرضيات والمويه وتربة ورنية وميسان)، وكذلك المدينة المنورة تشمل كلاً من (الحناكية والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع)، وكذلك منطقة الرياض تشمل كلاً من (الأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء وعفيف ومرات، والسليل ووادي الدواسر).

أما منطقة الباحة فتشهد أيضاً أمطاراً رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتشمل (العقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد)، وكذلك منطقة عسير وتشمل الحالة (أبها وأحد رفيدة والنماص وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب)، وفي منطقة جازان تشمل الحالة (أبو عريش والدائر والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب جازان).