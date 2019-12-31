تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
غبار يحجب الرؤية في عدة مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

2019/12/31
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة.
، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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