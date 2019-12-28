تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
سماء غائمة وضباب بعدة مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

2019/12/28
الساعة 11:28 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة. في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية و على شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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