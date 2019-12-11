تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية.

كما تشمل الحالة كذلك على مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.