تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة.. غدًا
غبار وسحب رعدية بعدة مناطق

تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المملكة.. غدًا

2019/12/25
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

وتتكوّن سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة.

ويتوقّع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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