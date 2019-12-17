تعرف على حكم مباراة الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

مباراة الهلال

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مهمة إدارة مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي اليوم إلى الحكم الأمريكي صاحب الأصول المغربية، إسماعيل الفتح، وتُعتبر هذه المواجهة هي الأولى له في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

وولد الحكم الدولي إسماعيل الفتح في مدينة كازابلانكا المغربية، وهاجر إلى أمريكا وهو يبلغ 18 عامًا، واستقر هناك؛ واحترف مهنة التحكيم.

ويملك الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح خبرة كبيرة، ما دفع فيفا لتعيينه لإدارة مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي الهامة، حيث نال شارة القيادة الدولية خلال عام 2016، وأدار غالبية مبارياته في قارة أمريكا الشمالية.

وتولى حكم مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، العديد من المباريات الهامة، ومنها نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في 2019، ومواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال الكونكاكاف عام 2019 أيضًا.

الهلال ضد فلامنغو

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتأمل جماهير الأزرق في ظهر الفريق الأول بشكل مميز في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني.