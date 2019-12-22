تعرف على خصائص جهاز أوبو الجديد
 هاتف Reno 3 Pro 5G

تعرف على خصائص جهاز أوبو الجديد

2019/12/22
الساعة 6:10 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

سربت عدد من الصفحات عبر موقع تويتر، شكل ومواصفات الهاتف الذي ستطرحه شركة أوبو قريبًا، ليكون واحدًا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

تطرح الشركة هاتف Reno 3 Pro 5G، في 26 ديسمبر الجاري.

مواصفات الهاتف:

  • شاشة كبيرة من نوع AMOLED، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز، بمقاس 6.5 بوصة.
  • تتمتع الشاشة بدقة عرض قدرها (2400/1080) بيكسل، وأبعاد (159.5/72.4/7.7 ) ملم.
  • وتتميز بثقب صغير مخصص للكاميرا في زاويتها العليا، بدقة 32 ميغابيكسل.
  • وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية وعدستها الرباعية (48+13+8+2) ميغابيكسل.

 

 

 

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