تعرف على مستشفى الولادة والأطفال الجديد في حائل

المواطن - أحمد علام

نشرت صحة حائل، مقطع فيديو يوثق جهود المملكة في افتتاح مستشفى الولادة والأطفال في ظل حرص واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

ونتيجة لهذه الجهود تشهد منطقة حائل، افتتاح مستشفى الولادة والأطفال، والذي تضاعفت الخدمات الصحية فيه، بسعة قياسية بلغت 200 سرير، وقدرة لتشغيل 56 عيادة خارجية، و14 غرفة عمليات، و11 غرفة للولادة الطبيعية، فضلًا عن خدمات جديدة في العناية المركزة للأطفال، وعيادة قلب الأطفال ومركز تعزيز الإنجاب، إضافة إلى قسم الأشعة بمختلف أنواعها.