تعرف على مستشفى الولادة والأطفال الجديد في حائل

نشرت صحة حائل، مقطع فيديو يوثق جهود المملكة في افتتاح مستشفى الولادة والأطفال في ظل حرص واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
تعرف على مستشفى الولادة والأطفال الجديد ب #حائل#صحة_حائل pic.twitter.com/L4rV0Fb6MQ
— صحة حائل (@hailhealth) December 18, 2019
ونتيجة لهذه الجهود تشهد منطقة حائل، افتتاح مستشفى الولادة والأطفال، والذي تضاعفت الخدمات الصحية فيه، بسعة قياسية بلغت 200 سرير، وقدرة لتشغيل 56 عيادة خارجية، و14 غرفة عمليات، و11 غرفة للولادة الطبيعية، فضلًا عن خدمات جديدة في العناية المركزة للأطفال، وعيادة قلب الأطفال ومركز تعزيز الإنجاب، إضافة إلى قسم الأشعة بمختلف أنواعها.
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نتمنى التشغيل السريع لان وزارة الصحة عودتنا على تشغيل المستشفيات يمتد لاربع سنوات حتى التشغيل النهائي وربما اكثر والدلائل كثيرة وذلك لعدم وجود الكوادر الطبيه الوطنيه فتظطر وزارة الصحة لعمل جولات بالعالم لاستقطاب كوادر طبية ارجوا التنسيق مع ادارة التعليم العالى لتكثيف تخريج الاطباء الاكفاء …فالسعوديه لن تنتظر 2030 و 2040 للاكتفاء الذاتى من مخرجات التعليم العلميه والفنيه.
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