تعرف على معاني رموز على الملابس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يمتلك كل شخص قميصًا أو عباءة مفضلة عنده، وعند وشك وضعها في الغسالة، تنظر إلى علامات إرشادات الغسيل، لكنَّ أيًا منها غير مفهوم، فإليك ما تعنيه تلك الرموز الغامضة.

1- الغسيل:

يُشار إليها بدلو الماء، إذا كانت هناك نقطة واحدة داخله، فهذا يعني أنه يجب غسل هذه الملابس عند درجة 30 مئوية، أما النقطتان تعني 40 درجة مئوية، ثلاث نقاط، تعني 50 درجة مئوية، وهكذا حتى ست نقاط داخل الدلو.

اقتران الدلو برمز اليد، يعني وجوب غسله يدوياً، أما اقترانه مع رمز x فهذا يعني أنه لا يمكن غسل هذه القطعة.

2- المبيض:

يُشار إليه برمز المثلث، وإذا كان مفرغًا بالكامل فهذا يعني أن التبييض حسب الحاجة، اقترانه مع خطين متوازيين يعني استخدام مسحوق تبييض وليس الكلور، ويشير رمز الـ x إلى ممنوع التبييض.

3- المكواة:

هي أوضح الرموز، ونقطة واحدة عليها تعني الكي على درجة حرارة منخفضة، نقطتين تعني درجة حرارة متوسطة، ثلاث نقاط تعني درجة حرارة مرتفعة، ورمز الـ x يعني ممنوع الكي.

4- التجفيف:

يُشار إليه برمز مربع داخل دائرة، إذا كان تحته خط واحد يعني عدم التجفيف بالحرارة، خطين يعني التجفيف بعناية، ورمز الـ x يشير إلى ممنوع التجفيف.

إذا كانت هناك نقطة داخل الدائرة فهذا يعني حرارة منخفضة، نقطتين تعني حرارة متوسطة، 3 نقاط حرارة مرتفعة، رمز المربع مع خطوط أفقية تعني التجفيف في الهواء الطلق.

5- التنظيف الجاف:

حرف A داخل دائرة يشير إلى استخدام أي نوع من المذيبات إشارة لـ Any، كذلك حرف P تعني بيريكلوروالاثيلين، نوع من المذيبات المنتشر استخدامها، F تعني المذيبات البترولية فقط، دائرة مع خط قطري على الخارج معناه تنظيف بدون بخار، x يعني ممنوع الاستخدام.