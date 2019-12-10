تعرف على مواعيد مباريات #النصر في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم في نسخة 2020.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020:

وأجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تواجد النصر في المجموعة الثانية.

وتواجد النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري، سيباهان الإيراني والمتأهل من الدور التمهيدي “العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي والزوراء العراقي”.

مواعيد مباريات النصر:

ويبدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة السد القطري في الرياض، يوم 11 فبراير، ثم يحل ضيفًا على الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 18 من الشهر ذاته.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع سيباهان الإيراني في أرض محايدة، يومي 3 مارس و6 إبريل، ويحل العالمي ضيفًا على السد في الدوحة، يوم 20 من شهر إبريل المقبل.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بمواجهة الفريق الفائز من الدور التمهيدي، يوم 4 مايو المقبل، في العاصمة الرياض.