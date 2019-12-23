تعرّف على حكام مباريات السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين عن سبعة حكام سيُديرون مباريات السوبر الإسباني المقرر إقامته في السعودية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن الحكام السبعة هم ” جويليرمو فيرناندو، جيسوس مانزانو، بابلو جونزاليز، خوسي لويس جونزاليز، سانتياجو لاتري، خوان مونويرا، خوسي مارتينيز”.

وسيتم الاختيار بين الحكام السبعة من أجل إدارة مباريات السوبر الإسباني الثلاث، بواقع مباراتين في دور نصف النهائي ومباراة النهائي.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباريات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير 2020، بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، يوم 8 من شهر يناير عند الساعة الثامنة مساء، وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي عند الثامنة مساء أيضًا، على أن تُقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم 12 يناير.

وستكون أسعار تذاكر مباريات دور نصف النهائي في كأس السوبر الإسباني 75 ريالًا، بينما سيكون سعر تذكرة المباراة النهائية 150 ريالًا.

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