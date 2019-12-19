تعقيب فالفيردي بعد تعادل برشلونة المخيب مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

عقّب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، على تعادل فريقه السلبي، أمس الأربعاء، مع نادي ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات فالفيردي الذي قال: ما حدث أمر طبيعي في الدوري الإسباني، وأسلوب ريال مدريد الدفاعي أجبرنا على لعب الكرات الطويلة ولم نستطع التغلب على ضغط الريال.

وتابع فالفيردي: يجب أن نُركز فيما هو مقبل ونستعد للقادم من المباريات.

وكثيرًا ما تعرض المدرب الإسباني فالفيردي لانتقادات نارية من قبل جماهير برشلونة، وذلك بسبب تراجع أداء النادي الكتالوني فنيًّا معه منذ انطلاقة الموسم، بجانب مطالبة البعض منهم بإقالته والتعاقد مع مدرب آخر لقيادة برشلونة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، أمس الأربعاء، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، بشكل مثير حيث حاول البارشا الضغط الهجومي، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وطالب اللاعب خوردي آلبا في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، باحتساب ركلة جزاء على اللاعب داني كارفخال مدافع ريال مدريد؛ بسبب لمسه للكرة بيده، لكن الإعادة أثبتت براءة كارفخال من لمس الكرة باليد.

وخلال أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، واصل الريال محاولاته على فترات من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من جيرارد بيكيه مدافع البارشا والحارس الألماني مارك تير شتيجن.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وبرشلونة، حاول البارشا إحراز الهدف الأول وطالب اللاعب لويس سواريز نجم برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، وذلك بعد عرقلته من اللاعب الإسباني سيرخيو راموس مدافع الريال لكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء.

وحاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البحث عن تسجيل الهدف الأول للبارشا في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ولكن دفاع نادي ريال مدريد المتماسك نجح في الحفاظ على نظافة شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وانتهت مباراة ريال مدريد وبرشلونة، بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد البارشا بعد التعادل 36 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد الريال 36 نقطة أيضًا في المركز الثاني.

وقبل إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ذكرت صحيفة الموندو أن جماهير برشلونة تحمل لافتات بها شعارات سياسية مكتوب عليها باللغة الإنجليزية ”إسبانيا اجلسي وتحدثي”، في إشارة منهم إلى رغبتهم في تفاوض السلطات الإسبانية مع مسؤولي إقليم كتالونيا للوصول إلى تهدئة بعد وجود رغبة من الإقليم بالانفصال عن المملكة الإسبانية.