تعليم الشمالية يعلن توفر وظائف على بند الأجور

المواطن - الحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن استقبال طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين.

شروط المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين:

۱. أن يكون سعودي الجنسية.

۲. أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عاماً ولا يزيد عن (50) عاماً.

۳. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).

٤. أن يكون لائقاً طبياً سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن

أداء العمل.

5. حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

6. أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

۷. أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي.

8. الاطلاع على ضوابط وآليات المفاضلة للترشيح.

وللمتقدمين على وظيفة (سائق) إضافة إلى الشروط السابقة :

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) سنة.

– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

علماً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف 30 / 4 / 1441 هـ.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).