تغريدات الملك سلمان الخمس الأكثر تفاعلًا في 2019

المواطن - الرياض

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية:

استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلًا في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزيلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية.

إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 15, 2019

نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2019

نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.

سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 5, 2019

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019

نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) August 11, 2019

مساعدة عبود حمود

واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع التعليق الأكثر إلهامًا في المملكة العربية السعودية المجتمع كانت لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقلًا بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.

#قطار_الرياض

خسرت والله بسبب قطار الرياض وليس هناك تعويض

وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت 1700000 ريال مليون وسبعمائة الف ريال وخسائر تجاوزت اربعة مليون ريال

والله يعوض علينا والحمد لله اولاً وآخراً .

ما همني السجن همني اطفالي الخمسه اللي بيضيعون بعدي@RiyadhTransport pic.twitter.com/66SR56UfuV — ابو حمود (@i_video1) November 4, 2019

وفيما يلي مجموعة مختارة من الردود التي حققتها التغريدة:

ابشر به وانت اخ عزيز ونعين ونعاون بغض النظر عن المشكلة الرئيسية .. شاب سعودي وواقف على حلالك عسى الله يوفقك. — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) November 5, 2019

تطبيقات التوصيل

تعاملوا مع #كشري_الباشا وراح نطلب من خلالكم، لأن فيه أخبار ان أكله لذيذ ويستحق التجربة@JahezApp

@HungerStation

@NgwahApp

@SwyftNow وأي تطبيق منكم يبادر بمنح المطعم ميزة ظهور، أو يضع اسمه في صفحة رئيسية أو توصياته ، له مني إعلان مجاني وشكرا ل @naifco — Dr. Omar Alofi د. عمر العوفي (@dromaralofi) November 5, 2019

هلا دكتور عمر، أكيد احنا بنقرب لك البعيد، والمطعم بيكون ضمن قائمتنا باسرع وقت 😌💛 — HungerStation | هنقرستيشن (@HungerStation) November 5, 2019

كان لي تجربة للمطعم و والله وبدون مجاملة او هدف ، الأكل فوق الممتاز ولذيذ جداً و خصوصاً الحمام و الكشري صحيح زاد الوزن لكن ما يهم يستاهل ..

الله يوسع عليك و يعوضك خير 🤲🏼💚 — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) November 5, 2019

توسع بأعمالك ابو حمود 👏 وفرنا لك موقع مجاني مجهز في مبنى الإدارة العامة لبنك الرياض بواحة غرناطة منسوبي ومنسوبات #بنك_الرياض ينتظرون #كشري_الباشا https://t.co/BJsRENIp7l pic.twitter.com/T1l6ECK6G6 — بنك الرياض (@riyadbank) November 6, 2019

والله انكم احرجتوني بدعمكم الاسبوعي @STCChannels

كلمات الشكر تعجز عن شكركم .

الله يوفقكم ولا يحرمنا منكم pic.twitter.com/ZWxKJuAIRh — ابو حمود (@i_video1) November 7, 2019

من أهم المبادرات الجديدة، إلى الفعاليات والترفيه، نسلط الضوء فيما على أبرز ما شهده هذا العام:

بعض التغريدات الأكثر إعجاباً في المملكة العربية السعودية:

أغنية شهيرة للمطرب عبدالمجيد عبدالله والتي غناها بشكل عفوي على تويتر:

طنت فراسي اغنيلكم pic.twitter.com/7PqlnKIIIn — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) June 28, 2019

أكثر المشاهير استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية :

الممثل فايز المالكي المطرب محمد عبده المطرب عبدالمجيد عبدالله الموسيقار طلال مداح المطرب رابح صقر المطرب راشد الماجد الملحن عبادي الجوهر

وسوم الفعاليات والمناسبات الأكثر استخدامًا في التغريدات في المملكة العربية السعودية:

#رمضان (شهر رمضان) #همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ 89) #موسم_الرياض (موسم الرياض)

ومع إطلاق “مواسم السعودية”، انضمت العديد من الحسابات الجديدة إلى تويتر هذا العام:

موسم الرياض: @RiyadhSeason موسم جدة: @JED_SEASON منصة لصناعة الأزياء خلال موسم الرياض: @FashionFuturesa موسم العيد: @EidSeason موسم الطائف: @TaifSeason المنطقة الشرقية: @ep_events_sa موسم رمضان: @MawsemRamadan موسم السودة: @AlsoudahSeason موسم الدرعية: @DiriyahSeason

أكثر التغريدات تفاعلًا عن مواسم السعودية:

فيديو تركي آل الشيخ عن موسم الرياض

فيديو يدعو المتطوعين لموسم الرياض

#موسم_الرياض مو بس للوناسة

تقدر تتطوَّع وتضيف الكثير لخبراتك العمليَّة، وتستفيد من المكافآت الكبيرة 😍🧡https://t.co/H9GzyNiBTZ pic.twitter.com/4Ar9msphL3 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 28, 2019

تعيين سعد الضاوي سفيراً لموسم الرياض

سعيد جداً بإختياري سفير لموسم الرياض ضمن مجموعة من إخواني وأخواتي المؤثرين شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh سنساهم جميعاً في نجاح الموسم بإذن الله واتمنى اكون عند حسن الظن ، وشكراً متابعيني الأعزاء❤ pic.twitter.com/Lq6ZtiChRv — سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) October 12, 2019

الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا في المملكة العربية السعودية:

😂 (الوجه الضاحك بالدموع) ﷺ (الرمز العربي المستخدم للصلاة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم))

أكثر الأفلام استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

ذا أفينجرز: إند جيم

أكثر المسلسلات استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

جيم أوف ثرونز

أكثر الألعاب استقطابًا للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

باتل جورند فورتنايت فيفا أوفرووتش كول أوف ديوتي

وللاحتفال بنهاية العام، سيطلق تويتر كعادته الرمز التعبيري السنوي يوم 10 ديسمبر، والذي سيظهر مع التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

#ThisHappened

حدث_في_2019