تغريدة مُزيفة تُثير الجدل بين عشاق الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدة مزيفة من حساب غير رسمي الجدل بين عشاق نادي الاتحاد، وذلك بعد هزيمة الاتحاد أمس الخميس من نادي الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونُشرت التغريدة المزيفة من حساب غير رسمي يحمل اسم وصورة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد حيث جاءت كالتالي: “أتقدم رسميًّا إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة الرياضية، باستقالتي من رئاسة الاتحاد، وأسأل الله التوفيق للجميع”.

اتقدم رسمياً الى سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (رئيس الهيئه الرياضيه) @gsaksa بإستقالتي من رئاسة مجلس ادارة نادي الاتحاد واسال الله العلي العظيم التوفيق للجميع #الاتحاد — أنمار الحائلي (@Anmar_Allhailae) December 19, 2019

وفي البداية أثارت التغريدة الجدل بين عشاق الاتحاد، حيث أكد الكثيرون منهم أن الحساب مزيف ولا يمت لرئيس الاتحاد بصلة؛ كون حسابه موثقًا بالعلامة الزرقاء.

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، اجتماعًا هامًّا في الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مع نواف المقيرن رئيس النادي الأسبق وعدد من الشخصيات الاتحادية لبحث حل أزمة الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة.

وقال الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر: إن الاجتماع أُقيم في الرياض من أجل دعم إدارة أنمار الحائلي بالصفقات المهمة للفريق مع إعادة ترتيب الصفقات والتدقيق على اختيار العناصر المناسبة للفريق الاتحادي وتقديم الدعم المالي المناسب للفريق الأول.

تابعنا على