تغييرات وتكتيك لوشيسكو يُعززان فرص الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر موقع الإلكتروني الرسمي بأداء الهلال تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو خلال منافسات العام الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد فلامنغو البرازيلي.

وأكد فيفا في تقرير، اليوم الاثنين، أن “حنكة المدرب لوشيسكو وتفوقه التكتيكي”، تُعد من أبرز نقاط قوة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، حيث يتفوق في أغلب الأحيان تكتيكيًا على منافسيه، ويعرف كيف يحضر فريقه ذهنيًا، تكتيكيًا وبدنيًا للمباراة.

وتابع: “ومن بين العوامل التي ساهمت في تألقه مع الهلال معرفته للكرة العربية وتدريبه لنادي الجيش القطري من قبل، كما أنه معروف بدقته التكتيكية على غرار مدربي شرق أوروبا بما أنه روماني الجنسية”.

وأضاف: “وما يعرف به أيضًا هي تغييراته الناجحة وقراءته الجيدة للمباريات، والنتيجة إخراجه لوسط ميدان (كويلار) وإقحامه لجوميز أمام الترجي ليتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد”.

وشدد تقرير فيفا على أن ما يُميز الهلال بقيادة رازفان لوشيسكو هو “الضغط العالي، الاحتفاظ بالكرة وتبادل المناصب، فضلًا عن إرسال تمريرات خلف دفاع الخصم والانطلاق بسرعة في الهجوم”.

وواصل: “فنجد لاعبين مثل كاريو وسالم الدوسري يساهمان كثيرًا في البناء الهجومي لما يدخلان إلى وسط الميدان، ويصبح الفريق أكثر خطورة”.