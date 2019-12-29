تفاصيل إحباط تفجير الفورد المفخخة في الدمام

المواطن - الرياض

مجددًا تؤكد الأجهزة الأمنية في المملكة يقظتها وقدرتها على توجيه ضربات استباقية موجعة لخلايا الإرهاب التي تسعى دون كلل للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوة.

تفخيخ فورد لتفجيرها

وقد توفرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات تدل على سعي هذه الخلية الإرهابية إلى تفخيخ مركبة بحشوها بكمية من المتفجرات شديدة الخطورة تمهيدًا لاستخدامها في عمليتهم الإرهابية لكن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد.

رصد الفورد ومواجهة الإرهابيين

وتمكنت رجال أمن الدولة من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 4 1441هـ، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

ما هي خطورة RDX

والمعروف أن مادة RDX هو المركب العضوي مع الصيغة O2NNCH 3، وتعرف باسم سايكلونايت أو هيكسوجين هو مادة صلبة بيضاء ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر.

يصنف RDX كيميائيًا على أنه نيتراميد، يشبه في تركبيه الكيميائي مادة إتش إم إكس، وهي متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات (المتفجرات المنزوعة الحساسية).

وقد تم استخدام RDX على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية، ويعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.

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