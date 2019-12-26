تفاصيل الحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية

المواطن - محمد سمعه

يرعى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد غد السبت، الحفل السنوي لـ سباق نادي الفروسية الكبير على كأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد.

وسيُقام الحفل السنوي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بداية من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت المملكة بعد غد السبت.

ومن المقرر أن يشهد الحفل أكثر من 30 فعالية متنوعة إضافة لوجود برامج ثقافية وترفيهية مع عروض فنية وسحوبات وجوائز.

وتشمل جوائز الحفل السنوي جوالات وجوائز مالية وعينية إضافة إلى أن الجائزة الكبرى للفائز ستكون سيارة.

وتُقام الفعاليات المصاحبة للحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية في ست مناطق هي كالتالي: ” منطقة المدهال، منطقة النخيل، منطقة الملقا، منطقة المشراق الجنوبي، منطقة المشراق الشمالي، منطقة الفود تراك”.

وعلّق الإعلامي الرياضي صالح الحمادي على إقامة الحفل السنوي لكأس ولي العهد للفروسية قائلًا: الأمم لا تنهض في جانب وتغفل جانبًا آخر، وهذا ما يُميز التحول في 2020 ورؤية 2030، نتيجة وجود اهتمام من القيادة الرشيدة.

وأضاف الحمادي: العمل يتميز بأنه على كافة الجوانب وكافة الأصعدة، والإعلان عن تأسيس اتحادات رياضية جديدة هي لاحتواء من يبدؤون بممارسة تلك الألعاب.

وسيتحدث الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس نادي الفروسية عبر القناة الرياضية اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً عن كأس ولي العهد للفروسية الذي يُقام بعد غد السبت.

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