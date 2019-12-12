تفاصيل تحديث ببجي الجديد بمزايا خرافية!

المواطن - متابعة

قدمت لعبة ببجي تحديثًا جديدًا للموسم الحادي عشر رسميًا ليحمل العديد من المفاجآت الكبرى التي انتظرها عشاق اللعبة الأشهر عالميًا.

جاء تحديث ببجي يخص فصل الشتاء وبثلوج مع تفعيل عدد من الميزات الخرافية والتي تساعد اللاعبين على التقدم في مستويات اللعبة والفوز بها، حيث تستهدف ببجي pubg mobile من خلال جذب مشتركين جدد وتوسيع قاعدتها التي بلغت عمليات تحميلها أكثر من 600 مليون عملية، بجانب توفير عدد من الإضافات والمهام التي كان يتمناها اللاعبون.

كما يأتي تحديث ببجي بعد شهرين من تحديث الموسم التاسع والذي حمل رقم 0.0.15 وبعد شهر واحد من تحديث الموسم العاشر والذي حمل رقم 0.15.5 واللذين تتضمنا عدداً من الإضافات والميزات الجديدة أيضًا والذي كان من أبرزها على الإطلاق إتاحة إحياء الأصدقاء الموتى مرة أخرى، بجانب إجراء تحسينات كبرى على جميع المؤثرات الصوتية والبصرية للعبة.

ويعتبر تحديث ببجي الحديد هو الأهم لأنه تتضمن إطلاق طور جديد وهو طور الشتاء والثلوج بخريطة “إرانغل” والذي تميز بعدم توقف للسيرفرات أثناء تحميله، ويتم اللعب من خلال أجواء شتوية باردة وسط أكوام ومنحدرات وتلال من الثلوج مع وضع خلفية اللوبي لفصل الشتاء، بجانب إتاحة لأول مرة طور حرب السيارات في ببجي pubg mobile المحدثة.

وجاء تحديث ببجي أيضًا ليحسن الرسومات والظلال ويتيح تغيير مكان زر الرقصات من خيار الإعدادات، بالإضافة إلى تقوية الأجهزة القوية والضعيفة وزيادة دقة التصويب والدوران بسرعة.

ويتيح تحديث ببجي استعمال العلاجات لركاب السيارة دون توقف، مع تفعيل خيار تعطيل التزحلق في طور المستودع وتسريع الاستجابة لأزرار القفز، بالإضافة إلى إتاحة نسخ أماكن الأزرار الكلاسيك إلى طور المستودع واستعمال العلاجات أثناء المشي.