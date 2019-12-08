تفاصيل جديدة في تسمم العشرات في #عسير وإغلاق المطعم ولجنة عاجلة تحقق
يجري التأكد من مسببات الحادث وصلاحية الوجبات

تفاصيل جديدة في تسمم العشرات في #عسير وإغلاق المطعم ولجنة عاجلة تحقق

2019/12/08
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

كشفت أمانة منطقة عسير تفاصيل جديدة بشأن حادث تسمم أشخاص بعد تناول أغذية من مطعم في مركز بحر أبو سكينة.

وأفادت الأمانة، بأنها تلقت بلاغًا عن وجود 90 حالة تسمم استقبلها مستشفى محايل عسير العام، وعلى الفور أغلقت المطعم احترازيًّا وتعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة، فيما كُلّف عدد من المراقبين لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها لمختبر البلدية.

وذكرت الأمانة أن هذه الوجبات التي تم تناولها معدة من قبل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليًّا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوهت إلى أنه قد صدر توجيه أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، بتشكيل لجنة عاجلة من قبل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي وفريق من قسم صحة البيئة وفريق من المتخصصين لبحث مسببات التسمم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وأشارت الأمانة إلى أنه قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وعبر متابعة ذلك من قبل مختصين من أمانة المنطقة.

ونوهت بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية للحالات المصابة، وقد غادر حوالي 58 حالة من المستشفى وهم بصحة جيدة.

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طلال
ضيف
طلال

الله يشفي الجميع الواضح ان التسمم قوى بحيث لم يصرح اي من المتسممين بماهية التسمم واسبابة ومن يقف وراءه

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3 ساعة


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