تقارير وموضوعات مهمة أمام الشورى الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

بعد ذلك يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل “تعديل نظام حماية الطفل” الصار بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن المقترح.

وخلال الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ المقدم استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ103/1429هـ والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تعديل مشروع النظام.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438/1439هـ وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الرئاسة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير المؤسسة.