تقديم راتب شهر ديسمبر

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة إيداع راتب شهر ديسمبر في حساباتهم البنكية، حيث أوشك شهر ديسمبر على الانتهاء، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب يوم الخميس المقبل الموافق يوم 26 من الشهر الجاري قبل يوم واحد من موعده الرسمي 27 من كل شهر ميلادي؛ وذلك لأنه يصادف يوم عطلة رسمية.

ويتم إيداع الرواتب بحسب النظام المتبع يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير الصرف ليوم واحد فقط.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وتفاعل العديد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد صرف الراتب، حيث عبر العشرات عن سعادتهم باقتراب استلام الراتب، فيما عبر آخرون عن انتظارهم يوم الخميس على أحر من الجمر لضبط الميزانية وسداد الفواتير والأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والأسرية.

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