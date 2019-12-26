تقديم موعد إيداع حساب المواطن دفعة يناير

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على تقديم موعد إيداع الدفعة 26 استحقاق يناير المقبل.

وردت خدمة المستفيدين في البرنامج على استفسار بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة بالقول: صدرت نتيجة الأهلية للدورة السادسة والعشرون، وسيتم صرف الدعم يوم 9 يناير.

ودعت خدمة المستفيدين من يرغب في معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).



ولفتت خدمة المستفيدين إلى أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.



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