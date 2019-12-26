تقديم موعد صرف حساب المواطن للدفعة الجديدة

المواطن - الرياض

أجاب حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم والخاصة بشهر ديسمبر.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين إنه في حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ 9 يناير المقبل، والذي يوافق يوم الخميس.

ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن عبر استخدام حاسبة الدعم على الرابط هنا

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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