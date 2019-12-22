تقرير بريطاني: المشاريع في المملكة تخطف الأضواء

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت مجلة Construction Week البريطانية، إن المشاريع في المملكة في الربع الثالث من عام 2019، خطفت الأضواء، حيث حققت إنجازات ضخمة، وشهدت نموًا سريعًا في مشاريع كبيرة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، ومترو الرياض وغيرها ضمن خطة رؤية المملكة 2030.

وقال التقرير: في مؤشر جوائز عقود مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (أوسابك USSABC)، للربع الثالث من عام 2019، كانت أفضل الجوائز التعاقدية للمملكة في قطاعات مثل النفط والغاز والعقارات والصناعة والتنمية الحضرية والنقل والماء والطاقة.

التفاصيل:

1- تم منح عقود بلغت قيمتها 12.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019 ، بارتفاع بنسبة 164% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

2- تفوق قطاع النفط والغاز في المملكة على جميع القطاعات الأخرى، حيث تم منح 34% من إجمالي العقود لمشاريع النفط والغاز، ​وبلغت قيمتها 20.4 مليار دولار.

3- جاءت عقود قطاع العقارات بنسبة 25%، وقيمتها 3.2 مليار دولار، وترتبط العقود العقارية السكنية في الغالب بجهود الحكومة لتوفير تسهيلات سكنية ميسورة التكلفة داخل المملكة، بالإضافة إلى ذلك، تم منح عقود متعددة الاستخدامات لمشروع TRSDC لمشروع البحر الأحمر.

4- أما القطاع الصناعي فكانت نسبته من العقود 20%، بقيمة 2.5 مليار دولار، ومن ضمن العقود، أكبر عقد في القطاع الصناعي في الربع الثالث لشركة Samsung Engineering لتطوير منشأة لتصنيع الإطارات في الجبيل، واختارت شركة جاسان للاستثمار والتنمية الصناعية (China Aluminium Engineering Corporation Limited) (تشاليكو) عقداً لتطوير مصنع فحم الكوك المكلس.

5- في نهاية الربع الثالث من عام 2019، وصل مؤشر USSABC CAI إلى 236 نقطة ، مع بقاء المؤشر فوق مستوى 200 نقطة للشهر الرابع على التوالي.

المحافظات:

6- سجلت المنطقة الشرقية بالمملكة 64% من العقود، وهي الأعلى من حيث المحافظات، بقيمة 8 مليارات دولار.

7- كشفت النتائج المستخلصة من التقرير أن 17% من إجمالي عقود العقد في الربع الثالث من عام 2019 ، والتي بلغت 2.2 مليار دولار كانت في الرياض.

8- وسجلت منطقة تبوك في المملكة ما مجموعه 956 مليون دولار، أي ما يمثل 8 % من إجمالي العقود المبرمة في الربع الثالث من عام 2019.

9- تم تسليم أكبر عقد بقيمة 320 مليون دولار لبناء مشاريع متعددة الاستخدامات لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC).

العقود المدنية:

10 -على الرغم من أن القطاع المدني لم يكن من بين القطاعات الثلاثة الأولى من حيث منح العقود، فقد تم منح عقد هام لتطوير الحدائق النباتية في الرياض في يوليو 2019.

واختتم التقرير تحليله بقوله: بفضل مشاريع البناء التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، فإن إيرادات المملكة غير النفطية تنمو وتزدهر، وكذلك جهودها لتحسين مستويات معيشة مواطنيها، وكذلك بناء بنية تحتية أفضل ومستدامة، وكل ذلك يؤكد سعي المملكة الحثيث في تطبيق رؤية 2030.

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