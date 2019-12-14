تقلبات جوية على #مكة_المكرمة والمدني يحذر
أمطار ورياح نشطة مع جريان سيول

تقلبات جوية على #مكة_المكرمة والمدني يحذر

2019/12/14
الساعة 6:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (الطائف، العرضيات، ميسان، المويه، تربه، ورنيه، وميسان)، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يستمر حتى الساعة 8 مساء.

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار رعدية غدًا على 7 مناطق
    •
  • أمطار رعدية على 11 منطقة اليوم
    •
  • طقس غائم على موسم #الدرعية
    •
  • المدني يحذر من أمطار #جازان : تستمر حتى الثامنة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :