تقنيات رائعة تطلقها شركة زين السعودية لمحبي السياحة والسفر

المواطن -علا البابلي

أطلقت شركة زين السعودية عدداً من التقنيات الحديثة التي يُمكن أن يستخدمها محبو السياحة والسفر والتي تُعد طفرةً في هذا المجال لأنها سوف تُحقق الكثير من المتعة لهؤلاء.

وتنوعت الأجهزة واستخداماتها حيث جاء الجهاز الأول الذي يعرف باسم كليب اون رانينج لايتس وهو حذاء يُضيء لك الطريق على مسافة 30 متراً لتستمع بالسير والجري في الأماكن المظلمة أثناء رحلتك وسفرك.

أما الجهاز الثاني فيسمى بورتابل تاير انفلاتر وهو من الأجهزة العملية جداً في تعبئة إطارات السيارات وهو الأمر الذي يحتاجه الكثير من المسافرين خاصة عند تعطل إطارات السيارة في مسافات أو رحلات قد لا يتمكنون فيها من الوصول لمناطق سكنية لحل المشكلة.

أما الجهاز الثالث فيسمى ويبر أي جريل ميني وهو جهاز يساعد على معرفة درجة حرارة اللحم أثناء الشواء ويقوم بتنبيهك عندما يصل اللحم للشواء.

هذه الأجهزة ستكون مفيدة جداً لكل محبي السياحة والسفر للحصول على رحلة ممتعة ودون معوقات.