تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل!
كشفت عنها سامسونج في مؤتمر IEDM

تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميجابكسل!

2019/12/18
الساعة 11:58 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشفت شركة سامسونج خلال مشاركتها في مؤتمر IEDM 2019 عن التقنية الجديدة 14nm FinFET التي تعد بتقديم حساسات تصوير بدقة 144 ميجابكسل في الهواتف الذكية.

وبحسب باحثي سامسونج، فإن تقنية 14nm FinFET الجديدة سوف تسمح بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 42% في حساس بدقة 144 ميجابكسل عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية، وعند تسجيل الفيديو بدقة 12 ميجابكسل وبمعدل 30 إلى 120 إطاراً في الثانية، فإن الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 37%.

تجدر الإشارة إلى أن رقم 14 نانومتر في التقنية لا يشير إلى حجم البكسل، إنما يشير إلى الترانزستورات التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية، والتماثلية الأخرى التي توجد على حساس التصوير.

 

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