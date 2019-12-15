تكلفة الاستقدام من الفلبين تسجل 13,900 ريال

المواطن - الرياض

أعلن برنامج مُساند عن مؤشرات حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة، بالإضافة إلى تفاصيل متوسط المدد الزمنية لأفضل مكاتب الاستقدام.

وبحسب النشرة الدورية لـ مُساند، التي أصدرها البرنامج اليوم الأحد، سجلت طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي 54%، وهي لمهنة عاملة منزلة، وبعدها مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وعامل منزلي بنسبة 16%، ومثلت 2% مهنًا أخرى متعلقة بهذا القطاع.

وتعد الجنسية الفلبينية أكثر الجنسيات طلبًا في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 23%، تليها الجنسية البنجالية بـ22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 34% على عدد من الجنسيات المختلفة.

كما بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من أوغندا 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من كينيا، ولبنجلاديش بنحو 9800 ريال، وبلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13,900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال.