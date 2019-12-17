تكليفات بالقضاء على الفساد في أول جلسة لوزراء الكويت

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عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي: إن الاجتماع الأول تضمن ترحيبًا من جانب رئيس المجلس للوزراء الجدد، منوهًا بالتكليف الأول للحكومة والمتمثل في القضاء على الفساد، واستئصاله بجميع أشكاله وأنواعه.

وأكد الشيخ صباح الخالد، أهم الأولويات التي تستوجب الاهتمام من الحكومة، والتي تأتي في مقدمتها حماية المال العام وحرمته، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليه، وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية، والقضاء على الفساد.

وشدد رئيس المجلس، على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على النفط، منوهًا بالالتزام الدستوري للحكومة بشأن تقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة.