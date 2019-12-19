تكليف صبري بوقادوم بتشكيل حكومة الجزائر

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عيّن رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية صبري بوقادوم، رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، خلفًا للوزير الأول المستقيل نور الدين بدوي.

وصبري بوقادوم الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ يوم 31 مارس الماضي، هو دبلوماسي التكوين والممارسة، وُلد صبري بوقادوم، وهو أب لولدين، يوم الأول من سبتمبر عام 1958، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، فرع الدبلوماسية.

شغل صبري بوقادوم منصب السكرتير الأول بالسفارة الجزائرية في العاصمة المجرية بين سنتي 1987 و1988، بعد ذلك، انتقل بوقادوم للعمل مستشارًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين عامي 1988 و1992.

في سنة 1992، شغل بوقادوم منصب مدير مساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة ونزع السلاح من 1992 وفي العام 1993، تمت ترقية بوقادوم إلى منصب مدير الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، إلى غاية أكتوبر 1995 وفي سنة 1996، تم تعيين صبري بوقادوم سفيرًا للجزائر في كوت ديفوار، ليبقى بنفس المنصب إلى غاية عام 2001.

بعد ذلك، شغل منصب رئيس البروتوكول بوزارة الخارجية، ثم سفيرًا للجزائر في البرتغال بين أكتوبر 2005 وأغسطس 2009، وبنفس التاريخ، تم تعيين صبري بوقادوم في منصب المدير العام للأمريكيتين بوزارة الخارجية، قبل أن يتم في نهاية 2013 تعيينه ممثلًا دائمًا للجزائر لدى الأمم المتحدة.