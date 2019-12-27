تلقي بطفليها من الطابق التاسع لتغيظ زوجها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

دفعت امرأة طفليها الصغيرين من الطابق التاسع من مبنى مرآب للسيارات، ثم قتلت نفسها، في حادث مروع يُعتقد أنه ناجم عن خلافات مع الزوج.

تعرفت شرطة مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، على جثة المرأة التي عثر عليها على الرصيف على أنها إرين باكسال، 40 عامًا، وكان بجانبها جثتا طفليها الصغيرين، أليسون أربع سنوات، وأندرو 16 شهرًا.

تعتقد الشرطة أنها دفعت الطفلين من الطابق التاسع قبل أن تلقي بنفسها، وعُثر على سيارتها في المبنى، وكانت الأبواب مفتوحة.

وذكرت المحطة التلفزيونية WCVB، أن زوج المرأة قال للشرطة إنه كان هناك نقاش بينهما احتدم إلى خلاف ومشادة كلامية، وأنها كانت انتحارية.

كانت باسكال تعمل في Sanofi Genzyme، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، ودرست في جامعة براون، واحدة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة، ولم يتم العثور على مذكرات انتحار ولا توجد شكاوى معروفة بشأن الأم في مجال الدراسة أو العمل.

ليس من الواضح ما الدافع المؤكد الذي أدى أن تقتل نفسها وأطفالها، ولكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إن موتها يسلط الضوء على الصراعات غير المرئية التي يواجهها الكثيرون عند التعامل مع مشاكل الاكتئاب أو الصحة العقلية.

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