تناول كوبين من القهوة يومياً يقي من الزهايمر

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة كورية جنوبية، أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة يوميًّا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية، إن باحثين في جامعة سول الوطنية ومستشفى “دونجتان ساكريد هارت” في جامعة هاليم كشفوا النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عامًا.

وظهرت لدى نحو 17.6% فقط من هؤلاء الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين “بيتا-اميلويد” في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض الزهايمر، ما يعني أن القهوة تعزز فرص الوقاية من هذا المرض.

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