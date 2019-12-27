تناول هذا الطعام على الفطور للوقاية من السكتة الدماغية

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة دنماركية أن تناول الشوفان على الفطور بدلًا من البيض والخبز الأبيض قد يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ودرس الباحثون بيانات الأنظمة الغذائية التي كان يتبعها نحو 55 ألف بالغ في الدنمارك أعمارهم 56 عامًا في المتوسط ولا يوجد في تاريخهم المرضي أي إصابات بالسكتة الدماغية.

في البداية، كان المشاركون يتناولون 2.1 حصة من البيض في المتوسط وثلاث حصص من الخبز الأبيض وحصة واحدة من الزبادي وحصة قدرها 0.1 من الشوفان أسبوعيًا.

وتابع الباحثون نصف المشاركين لمدة 13.4 عام على الأقل، وخلال المتابعة أصيب 2260 منهم بسكتة دماغية.

وباستخدام نموذج إحصائي، توصل الباحثون إلى أن الذين استبدلوا الشوفان بحصة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض تراجع لديهم خطر الإصابة بالسكتة بنسبة أربعة بالمئة مقارنة بمن واظبوا على تناول البيض أو الخبز في الإفطار، أما تناول الشوفان بدلًا من الزبادي فلم يكن له تأثير على ما يبدو.

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