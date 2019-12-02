تنبيه لأهالي مكة.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية
تستمر حتى الثامنة مساء

تنبيه لأهالي مكة.. أمطار رعدية وغبار يعيق الرؤية

2019/12/02
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، ميسان، مشيرةً إلى أن هذا التنبيه يبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الأثنين.
بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنبا لأي مكروه – لا سمح الله -، مؤكدة أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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