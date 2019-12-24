تنبيه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة
تستمر حتى الـ 11 مساء

تنبيه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

2019/12/24
الساعة 11:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والعاصمة المقدسة، الطائف, وميسان، والكامل، والليث، تستمر حتى الـ 11 مساء.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

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