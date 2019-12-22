تنبيه من هطول أمطار رعدية على 3 محافظات بمكة
تشمل محافظات أضم والطائف وميسان

تنبيه من هطول أمطار رعدية على 3 محافظات بمكة

2019/12/22
الساعة 10:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم، والطائف, وميسان تستمر حتى منتصف الليل – بمشيئة الله تعالى -.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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