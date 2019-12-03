تنبيه من هطول أمطار غزيرة على جازان
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على جازان

2019/12/03
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، والحرث ، والداير، والريث، والعارضة،والعيدابي ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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