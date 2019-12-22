تنظيف الأسنان أكثر من مرتين يوميًّا يقلل أمراض القلب

المواطن - متابعة

أظهرت دراسة جديدة، من جامعة إيوها ومان، بكوريا الجنوبية، أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر من مرتين يوميًّا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بأكثر من عشرة في المائة.

وبحسب موقع ميرور، وجد الباحثون أن غسيل الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات، أو أكثر يوميًّا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب والرجفان الأذيني؛ وهي حالة قلبية تسبب معدلًا غير منتظم لضربات القلب، وغالبًا ما يكون غير طبيعي.

وتقول إحدى النظريات المحتملة وراء هذا الاكتشاف: إن غسيل الأسنان بشكل متكرر يقلل من البكتيريا التي تعيش في الجيوب الواقعة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من دخول مجرى الدم.

وتظهر الدراسات الحالية أن سوء النظافة الفموية يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم؛ ما يسبب التهاباً في الجسم؛ يزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب، وقد يؤدي إلى فشله، حيث تتضاءل قدرة القلب على ضخ الدم أو الاسترخاء والملء بالدم.

وفي البحث الجديد، درس العلماء في كوريا الجنوبية العلاقة بين نظافة الفم وحدوث هذين الشرطين؛ في دراسة جماعية لأكثر من 161 ألف مشارك.

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