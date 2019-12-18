تنظيم المونديال يُنقذ جيسوس ويُحبط مخطط الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدت بعض جماهير نادي الهلال استياءها من الطريقة التي نُظمت بها مباريات كأس العالم للأندية؛ وذلك بسبب خوض الهلال لمباراة فلامنغو البرازيلي بعد يومين من مواجهة قوية أمام الترجي التونسي، بينما حصل فلامنغو على راحة وصلت إلى أسبوع قبل لقائه الهلال.

وأكدت الجماهير على أن نادي الهلال لم يقصر أمام فلامنغو، لكن سوء تنظيم المباريات جعل الهلال يُحرم من الوصول إلى المباراة النهائية بجانب ظهوره بشكل مجهد بدنيًّا، أمام فلامنغو الذي لعب بصورة أفضل؛ بسبب الفترة الطويلة من الراحة التي حصل عليها.

جيسوس يُدلي باعترافه:

وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنغو اعترف أن ما أنقذه في مباراته أمام الهلال وجعله يفوز هو انهيار اللياقة البدنية للاعبي الأزرق مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وسيواجه الهلال، فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت المقبل.

استياء من تقليل الإنجاز:

من ناحية أخرى، أبدى الحارس الأسطوري لنادي الهلال، محمد الدعيع، استياءه من تقليل البعض من إنجاز نادي الهلال في كأس العالم للأندية بعد تأهله لدور نصف النهائي في مشاركته الأولى.

وكتب الدعيع عبر حسابه الرسمي في تويتر: “دايم الطالب يغار ويكره الطالب المجتهد والمتفوق عليه بكل شيء”.

وعلى الفور رد عبدالله بن زنان، المتحدث السابق باسم النصر، قائلًا: “أيضًا الطالب المجتهد لا يحب الطالب الذي يتم تدليعه بإذاعة المدرسة وهو يعيد السنة عشان عنده واسطة طلعوه بالإذاعة”.

أما الناقد الرياضي سامي القرشي فدخل في الحوار قائلًا عبر تغريدة: “إذا كان الطالب ولد المدير، ويأكل فسحة الآخرين”.